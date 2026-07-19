Monza al via il restauro della Villa Reale nel segno del mecenatismo d’alta moda

Il restauro della Villa Reale di Monza è iniziato, sostenuto dal mecenatismo di alta moda. La villa, con un grande orologio sulla facciata che risale a quasi 200 anni fa, sarà oggetto di lavori di conservazione. La struttura ha visto passare sovrani, cambiamenti urbani e stagioni, e ora si prepara a un intervento di recupero. L’intervento si inserisce in un progetto di valorizzazione e tutela del patrimonio storico locale.

Monza, 19 luglio 2026 – C’è un grande orologio che da quasi due secoli domina la facciata della Villa Reale di Monza. Per anni ha osservato dall’alto il susseguirsi delle stagioni, dei sovrani, delle trasformazioni della città. Fu realizzato nel 1839 dall’orologiaio milanese Antonio Torri, che progettò un sofisticato sistema meccanico a pesi e ingranaggi capace di garantire precisione e continuità di funzionamento. Per decenni scandì il ritmo della vita della residenza reale e dell’area circostante. Il lavori sull’orologio. Eppure la sua storia potrebbe essere ancora più antica: un orologio collocato sul culmine della facciata compare infatti già nei disegni originali dell’architetto Giuseppe Piermarini, lasciando ipotizzare l’esistenza di un precedente meccanismo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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