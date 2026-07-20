Dopo un secolo, 13 mobili e arredi storici della Reggia di Casa Savoia sono tornati alla Villa Reale di Monza, provenienti da Londra. Tra i pezzi figurano un tavolo in stile Luigi XVI con piano in marmo nero, sedie, poltroncine, dormeuse e un busto di Garibaldi realizzato da Ercole Rosa, scultore anche della statua di Vittorio Emanuele II a Milano. I mobili erano stati esportati e ora sono stati recuperati e restituiti alla collezione storica della villa.

C’è un tavolo in stile Luigi XVI con piano in marmo nero che un tempo abbelliva la sala del trono, una serie di sedie, poltroncine, dormeuse e perfino un busto di Garibaldi firmato da Ercole Rosa, lo stesso scultore della statua di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo a Milano. Sono alcuni dei tredici mobili e suppellettili ritornati alla Reggia di Monza direttamente dall’Ambasciata italiana di Londra. Erano arrivati nel Regno Unito nel 1926, affidati dal Ministero degli Esteri alla capitale britannica dopo l’atto di cessione della Reggia da Casa Savoia al Demanio del 1920. Già dopo il regicidio del 29 luglio 1900 la Regina Margherita aveva... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Villa Reale di Monza, tornano da Londra dopo cento anni 13 preziosi mobili e arredi della Reggia di Casa Savoia

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