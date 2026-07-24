Monza in formato…Champions! Battuto 2-0 il Galatasaray in amichevole grazie a un super Cutrone

Notizia in breve

Il Monza ha battuto 2-0 il Galatasaray in un'amichevole a Lienz. La squadra ha segnato entrambi i gol grazie a Patrick Cutrone, che ha avuto una prestazione particolarmente efficace. La partita si è conclusa con il Monza in vantaggio di due reti e senza subire reti.