Monza in formato…Champions! Battuto 2-0 il Galatasaray in amichevole grazie a un super Cutrone
Il Monza ha battuto 2-0 il Galatasaray in un'amichevole a Lienz. La squadra ha segnato entrambi i gol grazie a Patrick Cutrone, che ha avuto una prestazione particolarmente efficace. La partita si è conclusa con il Monza in vantaggio di due reti e senza subire reti.
Monza ha superato 2-0 il Galatasaray in amichevole grazie ad un Patrick Cutrone in grande spolvere. Prestazione di grandissimo spessore per il Monza, che supera con un netto 2-0 il Galatasaray nel test amichevole disputato a Lienz. Con questa affermazione, la formazione brianzola si aggiudica ufficialmente la terza edizione del Summer Series Upper Austria, confermando ottimi segnali di crescita in vista della stagione di Serie A. Per la compagine biancorossa si tratta del secondo successo in questo pre-campionato, arrivato dopo il 4-3 ottenuto a Monzello contro la Pro Vercelli. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Carboni e Cutrone trascinano Juric: sconfitto il Galatasaray. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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