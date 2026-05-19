PAGELLE e TABELLINO Monza-Juve Stabia 2-1 | mago Cutrone brianzoli in finale

Al U-Power Stadium si è disputata la gara di ritorno delle semifinali playoff di Serie B tra Monza e Juve Stabia, conclusa con il risultato di 2-1 in favore dei brianzoli. La partita ha visto protagonista un giocatore, soprannominato “mago”, che ha contribuito alla vittoria della squadra di casa. Sono stati assegnati i voti ai singoli giocatori, con i migliori e i peggiori in campo, per valutare le prestazioni di ciascuno durante l’incontro.

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