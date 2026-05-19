PAGELLE e TABELLINO Monza-Juve Stabia 2-1 | mago Cutrone brianzoli in finale
Al U-Power Stadium si è disputata la gara di ritorno delle semifinali playoff di Serie B tra Monza e Juve Stabia, conclusa con il risultato di 2-1 in favore dei brianzoli. La partita ha visto protagonista un giocatore, soprannominato “mago”, che ha contribuito alla vittoria della squadra di casa. Sono stati assegnati i voti ai singoli giocatori, con i migliori e i peggiori in campo, per valutare le prestazioni di ciascuno durante l’incontro.
Voti, top e flop del match dell’U-Power Stadium, valido per il ritorno delle semifinali playoff di Serie B. Decisiva la doppietta di Cutrone per la squadra di Bianco La curva del Monza (Ansa) – Calciomercato.it Pagelle, Top e Flop di Monza-Juve Stabia. MONZA TOP: Cutrone 8 – Bianco lo butta nella mischia nella ripresa e l’ex Como fa tutta la differenza del mondo. Subito pericoloso dalle parti di Confente, nel finale confeziona la magia che vale il vantaggio: colpo di suola e freddezza da attaccante di razza. Ma non è sazio: al 95? firma una doppietta d’autore che chiude conti per il discorso qualificazione. Mago. FLOP: Colpani 5 – Bianco gli dà fiducia un po’ a sorpresa, dopo la panchina della sfida di Castellammare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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