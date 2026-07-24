Resta in ogni caso calcio d’estate, ma quella di questa sera ore 20 a Linz in Austria, per il Monza sarà un’amichevole di tenore ben diverso rispetto alla prima, giocata e vinta 4-3 sabato scorso con la Pro Vercelli. I biancorossi di Juric sfideranno il Galatasaray in un test dal sapore decisamente europeo. Per il neo tecnico sarà l’occasione di valutare il gruppo dopo quindici giorni intensi di preparazione. La gara sarà visibile su Sportitalia, ai cui microfoni si è espresso così capitan Pessina: "Nella scorsa stagione la forza è stata il gruppo e adesso c’è ancora più voglia di far vedere che meritiamo la Serie A. Il mister è carico, io l’ho sponsorizzato perché l’ho già avuto e so come lavora. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Amichevole di lusso. Il Monza in Austria sfida il Galatasaray. Visite mediche per l’esterno Mangas

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