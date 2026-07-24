Monza e Nike presentano prima e seconda maglia per la nuova stagione

Da sportmediaset.mediaset.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La prima maglia del Monza per la nuova stagione, realizzata da Nike, celebra l'identità del club, la comunità e la cultura calcistica locale. La maglia Home è stata progettata con questo obiettivo, rappresentando simbolicamente l’essenza del club e il suo rapporto con i tifosi. La presentazione coincide con il lancio delle divise ufficiali, che includono anche la seconda maglia. Entrambe le maglie sono state svelate in occasione di un evento dedicato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La maglia Home è stata progettata per celebrare l'essenza di AC Monza e il profondo legame che unisce il Club, la sua gente e la sua cultura calcistica. L'Away offre un'interpretazione complementare dell'identità del Club, anch'essa profondamente radicata nella tradizione che ha plasmato, nel corso dei decenni, il linguaggio visivo del Monza. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Monza.

monza e nike presentano prima e seconda maglia per la nuova stagione
© Sportmediaset.mediaset.it - Monza e Nike presentano prima e seconda maglia per la nuova stagione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Real Madrid e Adidas presentano la nuova seconda maglia dei Blancos 2026-27Real Madrid e Adidas hanno svelato la nuova maglia da trasferta per la stagione 2026-27.

PUMA e AC Milan presentano la nuova prima maglia 2026-2027PUMA e AC Milan hanno annunciato ufficialmente la nuova prima maglia della squadra per la stagione 2026-2027 attraverso un video pubblicato sui...

Si parla di: Lissone, 93enne lascia l'eredità a una comunità monastica. I nipoti presentano un altro testamento, ma è falso: gli atti in Procura.

monza e nike presentanoMonza, presentate le nuove maglie Home e Away griffate Nike: un nuovo capitolo per il clubLa maglia Home celebra l'anima di AC Monza, il legame profondo con i tifosi e la cultura calcistica locale. Il rosso, simbolo storico del Club, è protagonista assoluto, accompagnato da un classico ... monza-news.it

monza e nike presentanoAC Monza e Nike ridisegnano l’identità biancorossaL'AC Monza ha presentato le nuove maglio insieme a Nike, nuovo Technical Partner del Club per la stagione 2026/27. collater.al

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web