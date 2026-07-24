monza e nike presentano prima e seconda maglia per la nuova stagione

La prima maglia del Monza per la nuova stagione, realizzata da Nike, celebra l'identità del club, la comunità e la cultura calcistica locale. La maglia Home è stata progettata con questo obiettivo, rappresentando simbolicamente l’essenza del club e il suo rapporto con i tifosi. La presentazione coincide con il lancio delle divise ufficiali, che includono anche la seconda maglia. Entrambe le maglie sono state svelate in occasione di un evento dedicato.

La maglia Home è stata progettata per celebrare l'essenza di AC Monza e il profondo legame che unisce il Club, la sua gente e la sua cultura calcistica. L'Away offre un'interpretazione complementare dell'identità del Club, anch'essa profondamente radicata nella tradizione che ha plasmato, nel corso dei decenni, il linguaggio visivo del Monza. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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