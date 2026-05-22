PUMA e AC Milan presentano la nuova prima maglia 2026-2027
PUMA e AC Milan hanno annunciato ufficialmente la nuova prima maglia della squadra per la stagione 2026-2027 attraverso un video pubblicato sui social media. La presentazione mostra il design e i dettagli del nuovo kit, che verrà utilizzato nelle partite ufficiali della prossima stagione. La maglia, realizzata dalla casa di abbigliamento sportivo, sarà indossata dai giocatori nelle competizioni nazionali e internazionali. La comunicazione si concentra sulla presentazione visiva del nuovo vestito da gioco.
PUMA e AC Milan, con un video promozionale diffuso sui social, hanno presentato la nuova prima maglia dei rossoneri per la stagione 2026-2027 PUMA e AC Milan, con un video promozionale diffuso sui social, hanno presentato ufficialmente la nuova prima maglia dei rossoneri per la stagione 2026-2027. Restano le classiche strisce rossonere, con un ritorno al passato. Il nuovo Home kit per la stagione 202627, ricorda la maglia del 18esimo Scudetto rossonero. Ecco la clip! . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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