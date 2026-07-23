Real Madrid e Adidas presentano la nuova seconda maglia dei Blancos 2026-27
Real Madrid e Adidas hanno svelato la nuova maglia da trasferta per la stagione 2026-27. La divisa è di colore verde scuro con dettagli in stile usato, richiamando una combinazione di colori utilizzata in passato ma rivisitata in chiave moderna. La maglia presenta un design che combina elementi classici e contemporanei. È stata progettata per essere indossata durante le partite in trasferta della squadra nella prossima stagione.
Real Madrid e Adidas presentano la divisa da trasferta per la stagione 2026-27. È verde scuro con dettagli used-style, reinterpretando una combinazione di colori usata in passato con una prospettiva moderna e attuale., La maglia presenta un sottile motivo geometrico con le iniziali del club e presenta un colletto moderno con rifiniture bianco effetto vintage. Inoltre, presenta il logo adidas Clover, che collega l'innovazione nelle prestazioni d'élite alla cultura del football e allo stile fuori dal campo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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