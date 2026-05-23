Piano caldo Rocca firma l’ordinanza | ecco quando è vietato il lavoro prolungato al sole
È stato firmato un piano caldo che vieta il lavoro prolungato al sole quando il rischio di calore sulla salute supera una certa soglia. L’ordinanza stabilisce che, in giornate con condizioni di calore elevate, non si può lavorare in modo continuativo sotto il sole. La misura mira a tutelare chi svolge attività all’aperto nei giorni più caldi, limitando le ore di esposizione per prevenire problemi legati al calore eccessivo.
È vietato il lavoro in condizione di esposizione prolungata al sole se, nella giornata, il rischio del calore, sulla salute umana, è previsto che possa essere “alto”.Il rischio da monitorareIl presidente della regione Lazio ha firmato il dispositivo che serve a garantire i lavoratori “esposti al. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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