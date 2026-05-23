Piano caldo Rocca firma l’ordinanza | ecco quando è vietato il lavoro prolungato al sole

È vietato il lavoro in condizione di esposizione prolungata al sole se, nella giornata, il rischio del calore, sulla salute umana, è previsto che possa essere “alto”.Il rischio da monitorareIl presidente della regione Lazio ha firmato il dispositivo che serve a garantire i lavoratori “esposti al. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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