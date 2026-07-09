Sirolo vietato girare in costume | niente torso nudo e piedi scalzi Ordinanza di civile convivenza

A Sirolo è vietato girare in costume, con divieto di torso nudo e piedi scalzi. L’ordinanza, firmata per mantenere l’immagine della città, è entrata in vigore il 9 luglio 2026. La misura mira a regolamentare l’abbigliamento nei luoghi pubblici durante l’estate, in particolare nelle zone più frequentate dai turisti. Le restrizioni sono state adottate per preservare l’aspetto decoroso e l’ordine pubblico.

Sirolo, 9 luglio 2026 – E’ entrata in vigore un’altra ordinanza in questa calda estate a Sirolo, molto attenta all’immagine della città frequentatissima da turisti da tutta Italia ed Europa. “E’ necessario adottare misure e interventi per prevenire situazioni d’incuria e di degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana”, dice il sindaco Filippo Moschella. E il documento che l’ha siglato porta proprio quella dichiarazione. Una nota che precisa: “Sia nel periodo di bassa stagione turistica, specialmente nelle giornate assolate, sia in alta stagione si assiste nei luoghi pubblici del centro a un esponenziale... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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