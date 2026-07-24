Nella notte tra il 24 e il 25 luglio, sono previsti lavori di rinnovamento sui binari della stazione ferroviaria di Montevarchi, organizzati da Rete Ferroviaria Italiana. Le operazioni si svolgeranno durante le ore notturne e coinvolgeranno l’intera area dei binari. La programmazione interessa specificamente il periodo tra le 22 e le 6 del giorno successivo. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali modifiche ai servizi ferroviari o chiusure temporanee.

Arezzo, 24 luglio 2026 – La stazione ferroviaria di Montevarchi sarà interessata da lavori di rinnovamento dei binari programmati da Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Gli interventi prenderanno il via lunedì 27 luglio 2026 e proseguiranno fino a venerdì 14 agosto 2026. Le attività si svolgeranno esclusivamente in orario notturno, nella fascia compresa tra le 22.30 e le 5, così da ridurre al minimo gli effetti sulla circolazione ferroviaria e limitare i disagi per i viaggiatori. La scelta di operare nelle ore notturne è legata al minor traffico ferroviario presente in quella fascia oraria, consentendo ai tecnici di RFI di effettuare le lavorazioni necessarie garantendo il più possibile la regolarità del servizio durante il giorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montevarchi, lavori notturni sui binari della stazione ferroviaria

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