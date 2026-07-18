Pistoia cadavere sui binari blocca linea ferroviaria | vittima ancora da identificare

Un corpo senza vita è stato rinvenuto sui binari tra Montecatini e Pistoia, sulla tratta ferroviaria tra Firenze e Viareggio. Si ipotizza che la vittima sia stata investita da un treno. La linea è stata temporaneamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. La persona è ancora da identificare e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Il corpo di uomo senza vita, probabilmente travolto da un treno, è stato trovato lungo la linea ferroviaria tra Montecatini e Pistoia nella tratta che va da Firenze a Viareggio. Il cadavere è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 18 luglio. La vittima è ancora da identificare e fra le ipotesi aperte attualmente, le autorità non escludono anche quella di un gesto autolesionista., Il corpo è stato ritrovato poco prima delle 19. La vittima è ancora senza identità e stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di una persona piuttosto giovane, probabilmente di origine straniera. Per consentire alle autorità di intervenire sul posto, la tratta Pistoia-Montecatini è stata interrotta causando forti disagi ai pendolari e ai turisti diretti verso la costa versiliese o di ritorno verso il capoluogo toscano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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