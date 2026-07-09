Un guasto alla linea elettrica ha causato la sospensione della circolazione ferroviaria tra Figline e Montevarchi, provocando disagi sui binari in Valdarno ieri sera. La linea ferroviaria convenzionale Firenze–Roma è stata interessata dall’interruzione, creando problemi ai viaggiatori che utilizzano questa tratta. La circolazione non è ripresa fino a quando non sono stati risolti i problemi tecnici alla linea elettrica. Nessun dettaglio sulle tempistiche di ripristino è stato comunicato.

Arezzo, 09 luglio 2026 – Serata di forti disagi quella di ieri per i viaggiatori della linea ferroviaria convenzionale Firenze–Roma a causa di un guasto alla linea elettrica che ha comportato la sospensione della circolazione tra Figline e Montevarchi. Alle 20.16 Rete Ferroviaria Italiana ha interrotto il traffico ferroviario per consentire accertamenti tecnici sulla linea aerea, dopo un calo di tensione che ha interessato l'infrastruttura. Tra i convogli coinvolti anche un treno rimasto fermo a Montevarchi, nei pressi del circolo tennis, con numerosi passeggeri costretti ad attendere per diverso tempo. Le elevate temperature hanno reso ancora più difficile la situazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guasto alla linea elettrica tra Figline e Montevarchi. Disagi sui binari ieri in Valdarno

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