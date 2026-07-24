montevarchi guasto alla rete idrica

A Montevarchi, un guasto alla rete idrica ha interrotto l’erogazione dell’acqua in diverse zone della città. Numerosi cittadini hanno segnalato problemi di approvvigionamento, causando disagi. La situazione si è verificata nel corso della giornata e le autorità stanno intervenendo per ripristinare il servizio. Nessuna informazione immediata sui tempi di risoluzione.

Arezzo, 24 luglio 2026 – Giornata di disagi per numerosi cittadini di Montevarchi, dove un guasto alla rete idrica ha causato l'interruzione dell'erogazione dell'acqua in diverse aree della città, provocando problemi e numerose segnalazioni da parte degli utenti. Le difficoltà sono state segnalate anche sui social network, con diversi cittadini che hanno evidenziato il disservizio e chiesto informazioni sul ripristino della fornitura. A fare chiarezza sull'accaduto è intervenuta Publiacqua, che attraverso una comunicazione ufficiale ha spiegato le cause dell'interruzione. L'azienda ha informato gli utenti del Comune di Montevarchi che i problemi registrati nella zona di via Terranuova sono riconducibili a un guasto sulla rete idrica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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