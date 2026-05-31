Guasto alla rete idrica problemi di approvvigionamento a Levane
A Levane, nel Comune di Montevarchi, si registrano problemi di approvvigionamento idrico a causa di un guasto alla rete. La società gestore ha comunicato che l’interruzione si verifica in questa località e che sono in corso interventi per riparare il problema. Non sono stati forniti tempi stimati per il ripristino del servizio. La situazione interessa esclusivamente la zona di Levane e riguarda la distribuzione dell’acqua potabile.
Arezzo, 31 maggio 2026 – Publiacqua informa i cittadini del Comune di Montevarchi che i problemi di approvvigionamento che si stanno registrando in località Levane sono causati da un guasto alla rete idrica. «I nostri tecnici hanno già iniziato l’intervento di riparazione ed il ritorno alla normalità è previsto per la tarda serata. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo problema sta provocando loro.». 🔗 Leggi su Lanazione.it
Alcamo, riparazioni della rete idrica. I turni dell'acqua in continua variazione
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#PMTerredargine #PLTerredargine #PLINforma Guasto alla rete idrica in tutta la zona di #Carpi e parte di #Soliera I tecnici sono già al lavoro per il ripristin x.com
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