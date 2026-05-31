guasto alla rete idrica problemi di approvvigionamento a levane

Notizia in breve

A Levane, nel Comune di Montevarchi, si registrano problemi di approvvigionamento idrico a causa di un guasto alla rete. La società gestore ha comunicato che l’interruzione si verifica in questa località e che sono in corso interventi per riparare il problema. Non sono stati forniti tempi stimati per il ripristino del servizio. La situazione interessa esclusivamente la zona di Levane e riguarda la distribuzione dell’acqua potabile.