Guasto alla rete idrica Bagnara resta senz’acqua
Una perdita alla rete idrica ha lasciato senza acqua i residenti di Bagnara di Romagna e Mordano per quasi un’intera giornata. La rottura ha causato interruzioni alle forniture e numerose segnalazioni ai servizi comunali e alla società che gestisce l’acqua. Le autorità hanno intervenuto per riparare il guasto, senza però indicare i tempi di ripristino. La situazione ha interessato anche le attività commerciali presenti nelle due località.
Una doppia criticità sulla rete idrica ha causato quasi un’intera giornata di disagi ai residenti e alle attività economiche tra i comuni di Bagnara di Romagna e Mordano, nell’Imolese, lasciando diversi cittadini a secco, nel senso letterale del termine, e provocando un gran numero di segnalazioni agli uffici comunali e ad Hera. La situazione, che si è normalizzata nella tarda serata di ieri, ha visto al lavoro ben tre squadre di tecnici per individuare e risolvere i problemi presenti lungo le condutture. Il disservizio è cominciato mercoledì con un calo di pressione avvertito dalla popolazione nelle prime ore serali, preludio a un guasto più complesso che si è poi verificato ieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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