È stato avviato un piano da 1,5 milioni di euro per il restauro e la valorizzazione del Castello di Montegiardino. La segreteria di Stato per il Territorio e quella per le Finanze hanno iniziato la programmazione triennale di un intervento strategico. L’obiettivo è intervenire sul patrimonio storico e architettonico del castello. La pianificazione riguarda le attività di restauro, conservazione e miglioramenti infrastrutturali. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti.

La segreteria di Stato per il Territorio e la segreteria di Stato per le Finanze hanno avviato la programmazione triennale di un importante intervento strategico per il Castello di Montegiardino. L’opera, frutto di un percorso condiviso con la Giunta di Castello, risponde a esigenze storiche della comunità attraverso una pianificazione chiara che evita la dispersione di risorse. L’intervento, con un investimento di circa 1,5 milioni di euro, prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico e la completa riqualificazione, tramite demolizione e ricostruzione, dell’edificio pubblico esistente. La nuova struttura ospiterà al piano terra una sala polifunzionale di 160 mq per attività culturali e associative, mentre al piano superiore troveranno spazio un moderno ambulatorio di 115 mq e il nuovo ufficio postale di 62 mq. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Montegiardino cambia volto: pronto un piano da 1,5 milioni

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