Milano cambia volto e binari | pronto il maxipiano da 15 miliardi per la rivoluzione ferroviaria lombarda

Notizia in breve

È stato annunciato un piano da oltre 15 miliardi di euro per rinnovare e ampliare la rete ferroviaria lombarda. L’investimento prevede una rivoluzione nel sistema dei binari, con nuovi tracciati e infrastrutture. La progettazione riguarda l’intera regione, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti e la mobilità. Il piano, che coinvolge diversi cantieri, mira a modernizzare le linee ferroviarie esistenti e a svilupparne di nuove.