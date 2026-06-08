Milano cambia volto e binari | pronto il maxipiano da 15 miliardi per la rivoluzione ferroviaria lombarda
È stato annunciato un piano da oltre 15 miliardi di euro per rinnovare e ampliare la rete ferroviaria lombarda. L’investimento prevede una rivoluzione nel sistema dei binari, con nuovi tracciati e infrastrutture. La progettazione riguarda l’intera regione, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti e la mobilità. Il piano, che coinvolge diversi cantieri, mira a modernizzare le linee ferroviarie esistenti e a svilupparne di nuove.
Un investimento monumentale da oltre 15 miliardi di euro per ridisegnare completamente la rete ferroviaria della Lombardia. È questo il fulcro del massiccio piano di interventi illustrato oggi a Milano dall’amministratore delegato e direttore generale di Rfi, Aldo Isi, alla presenza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Segui gli aggiornamenti su Milano.
Notizie e thread social correlati
Travolto e ucciso da un treno mentre attraversa i binari in bici: disagi sulla rete ferroviaria a ParmaUn uomo è stato investito e ucciso da un treno mentre attraversava i binari in bicicletta.
Milano cambia volto: il boom degli stranieri nelle periferieA Milano, le periferie stanno vivendo un cambiamento significativo, con oltre il 30% dei nuovi residenti nelle zone di Dergano e San Siro proveniente...
Argomenti più discussi: Nicotina, il nemico che cambia volto: le nuove sfide, dalla prevenzione al web; Casal Bertone, piazza Santa Maria Consolatrice cambia volto: al via i lavori di riqualificazione; Eataly cambia volto definitivamente?; Milano sullo schermo: la città che il cinema non smette di raccontare.
Milano Pavia TV - Canale 78 Il Concerto per Milano della Filarmonica della Scala cambia volto nella 13ma edizione. In Duomo ci saranno 5mila posti a sedere, già tutti sold out. Al pianoforte, esordirà il 30enne Hayato Sumino facebook
Il volto di #Vasco Rossi è apparso in moltissime città italiane, da Milano a Roma, da Bologna a Napoli, con segnalazioni arrivate da oltre venti località, attirando l'attenzione di migliaia di fan e curiosi. #vascorossi x.com
Milano, collettivo della Statale gioca a freccette col volto di Giorgia Meloni. La rettrice Marina Brambilla: Valuteremo estremi per provvedimenti disciplinariLa faccia della premier Giorgia Meloni usata come bersaglio in un gioco delle freccette. È accaduto giovedì pomeriggio, fuori dall'Università Statale di Milano, durante una protesta del collettivo ... milano.corriere.it