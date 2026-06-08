Milano cambia volto e binari | pronto il maxipiano da 15 miliardi per la rivoluzione ferroviaria lombarda

Da milanotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato annunciato un piano da oltre 15 miliardi di euro per rinnovare e ampliare la rete ferroviaria lombarda. L’investimento prevede una rivoluzione nel sistema dei binari, con nuovi tracciati e infrastrutture. La progettazione riguarda l’intera regione, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti e la mobilità. Il piano, che coinvolge diversi cantieri, mira a modernizzare le linee ferroviarie esistenti e a svilupparne di nuove.

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Un investimento monumentale da oltre 15 miliardi di euro per ridisegnare completamente la rete ferroviaria della Lombardia. È questo il fulcro del massiccio piano di interventi illustrato oggi a Milano dall’amministratore delegato e direttore generale di Rfi, Aldo Isi, alla presenza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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