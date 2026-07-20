Gli immobili di proprietà di Montedomini situati in zone centrali come via Faenza, via Vacchereccia, via dell’Albero, via Guelfa e piazza del Duomo sono stati oggetto di nuove assegnazioni per affitti brevi. La Commissione ha approvato le nuove procedure e ha indicato chi può scegliere gli inquilini. Questi immobili includono civici e porzioni di edifici di proprietà dell’ente, che sono stati coinvolti in recenti casi relativi agli affitti temporanei.

Via Faenza, via Vacchereccia, via dell’Albero, via Guelfa e perfino piazza del Duomo, fronte battistero. Sono alcune delle strade, tutte in zone centrali e di pregio, con civici o porzioni di immobili di proprietà di Montedomini che, dopo il caso affitti brevi, sono finite nel mirino degli uffici della stessa agenzia di servizi alla persona. Il motivo: le bozze dei contratti siglati per queste strade contengono tutte la stessa clausola con cui Montedomini consente al locatore di subaffittare l’immobile per uso turistico-ricettivo extra alberghiero. Insomma: mettere a reddito affitti brevi. L’azienda, in questi giorni, sta ‘controllando’ se... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montedomini, nuovi affitti brevi. La Commissione e il via libera. Ecco chi sceglie gli inquilini

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