Montagna frana sul monte Pelmo | il boato e il crollo paura sulle Dolomiti
Una frana si è verificata sul monte Pelmo, nel settore del Caregon del Padreterno, vicino a Selva di Cadore. Il distacco ha provocato un forte boato e un crollo di roccia, ma non si registrano feriti. La massa di materiale si è staccata senza coinvolgere persone o strutture. Sul posto sono intervenuti i tecnici per valutare eventuali rischi e verificare i danni. Nessuna evacuazione è stata necessaria.
Il distacco si è verificato dal «Caregon del Padreterno» dal lato di Selva di Cadore: nessun ferito. 🔗 Leggi su Video.corrieredelveneto.corriere.it
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