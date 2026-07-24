Montagna frana sul monte Pelmo | il boato e il crollo paura sulle Dolomiti

Notizia in breve

Una frana si è verificata sul monte Pelmo, nel settore del Caregon del Padreterno, vicino a Selva di Cadore. Il distacco ha provocato un forte boato e un crollo di roccia, ma non si registrano feriti. La massa di materiale si è staccata senza coinvolgere persone o strutture. Sul posto sono intervenuti i tecnici per valutare eventuali rischi e verificare i danni. Nessuna evacuazione è stata necessaria.