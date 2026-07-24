Montagna frana sul monte Pelmo | il boato e il crollo paura sulle Dolomiti

Da video.corrieredelveneto.corriere.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una frana si è verificata sul monte Pelmo, nel settore del Caregon del Padreterno, vicino a Selva di Cadore. Il distacco ha provocato un forte boato e un crollo di roccia, ma non si registrano feriti. La massa di materiale si è staccata senza coinvolgere persone o strutture. Sul posto sono intervenuti i tecnici per valutare eventuali rischi e verificare i danni. Nessuna evacuazione è stata necessaria.

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Il distacco si è verificato dal «Caregon del Padreterno» dal lato di Selva di Cadore: nessun ferito. 🔗 Leggi su Video.corrieredelveneto.corriere.it

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