Nel pomeriggio di giovedì 23 luglio si sono verificate scariche ripetute di roccia sul versante di Selva di Cadore, sul monte Pelmo. La frana ha comportato il distacco di frammenti rocciosi dall'area nota come “Caregon del Padreterno”. Non sono stati segnalati feriti o danni a persone o strutture. La zona è stata monitorata dalle autorità per valutare eventuali rischi futuri.

CADORE (BELLUNO) - Crolli dal Pelmo. L'iconica montagna dolomitica chiamata “Caregon del Padreterno” ha subito una frana nel pomeriggio di giovedì 23 luglio. Inequivocabili le nuvole di polvere sollevatesi dal versante nordovest, che guarda Selva di Cadore. I crolli Erano da poco passate le 15 quando sono avvenuti i distacchi di roccia. Al momento non si registrano danni a cose o persone, anche perché il punto dei crolli è distante dal sentiero 480 che gira attorno al Pelmo (e che si trova parecchio più a valle). In paese, a Selva, non c'è preoccupazione. Anche perché i crolli dal Pelmo sono diventati piuttosto frequenti negli ultimi tempi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Frana sul monte Pelmo: scariche ripetute di roccia in quota sul versante di Selva di Cadore

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