Una grande frana si è staccata sulle Dolomiti di Sesto, vicino al rifugio Tre Scarperi, dopo un temporale intenso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le squadre di ricerca, che stanno operando nella zona. Non si conoscono ancora dettagli su eventuali dispersi o feriti. La frana ha coinvolto una vasta area, causando interruzioni nelle vie di accesso alla zona. Le autorità monitorano la situazione e continuano le operazioni di soccorso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Frana nei pressi del rifugio Tre Scarperi. Una grossa frana si è staccata sulle Dolomiti di Sesto, in Alto Adige, nei pressi del rifugio Tre Scarperi, in seguito a un violento e improvviso temporale che ha colpito la zona. L’evento ha fatto scattare immediatamente l’allarme, poiché al momento del distacco erano presenti numerosi escursionisti lungo i sentieri circostanti. Ricerche in corso per escludere persone coinvolte. Le autorità hanno avviato un’importante operazione di ricerca e soccorso, dal momento che non è possibile escludere la presenza di persone sotto la massa di terra e roccia. Per raggiungere rapidamente l’area interessata dalla frana, gli elicotteri stanno trasportando in quota le squadre del Soccorso Alpino, impegnate nelle verifiche e nelle operazioni di ricerca. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Grossa frana sulle Dolomiti di Sesto: scattati i soccorsi e le ricerche dopo il violento temporale

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