Monsignor Paglia cerimoniere del Centro Da Hallissey a Mastella riunione a Roma il 30 luglio
Il 30 luglio si è svolta a Roma una riunione a cui hanno partecipato figure vicine al centrosinistra e il vescovo, già presidente della Pontificia accademia della Vita. Tra i presenti anche il sindaco di Benevento, che ha dichiarato che il vescovo sarà presente per offrire assistenza spirituale. La riunione ha coinvolto diversi esponenti legati alla politica e alla religione.
I “cespugli” vicini al centrosinistra si radunano insieme al vescovo, già presidente della Pontificia accademia della Vita. Il sindaco di Benevento: “Sarà lì per dare assistenza spirituale”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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