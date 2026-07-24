monsignor paglia cerimoniere del centro da hallissey a mastella riunione a roma il 30 luglio

Notizia in breve

Il 30 luglio si è svolta a Roma una riunione a cui hanno partecipato figure vicine al centrosinistra e il vescovo, già presidente della Pontificia accademia della Vita. Tra i presenti anche il sindaco di Benevento, che ha dichiarato che il vescovo sarà presente per offrire assistenza spirituale. La riunione ha coinvolto diversi esponenti legati alla politica e alla religione.