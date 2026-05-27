Questa mattina, un vescovo ha incontrato il Papa durante un’udienza privata. Ha ringraziato il Pontefice per la nomina a vescovo della diocesi di Locri-Gerace. La cerimonia di insediamento si terrà il 25 luglio nella stessa località. L’incontro si è svolto nel rispetto delle formalità canoniche, senza ulteriori dettagli pubblici. Il vescovo ha lasciato il Vaticano con un gesto di gratitudine e una stretta di mano con il Papa.

Questa mattina Sua Eccellenza Mons. Cesare Di Pietro ha partecipato all’Udienza del Santo Padre, durante la quale ha potuto ringraziare personalmente Papa Leone XIV per la fiducia riposta in lui con la recente nomina a Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace. Nel corso dell’incontro, il Vescovo eletto ha affidato al Santo Padre la nostra Chiesa diocesana, chiedendo la Sua paterna Benedizione su tutto il Popolo di Dio che vive nel territorio di Locri-Gerace. Mons. Di Pietro ha voluto condividere con la comunità diocesana la gioia dell’incontro e una fotografia scattata durante l’Udienza, accompagnandola con un affettuoso saluto e con l’assicurazione della sua preghiera. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Monsignor Cesare Di Pietro ricevuto da Papa Leone XIV: il 25 luglio l’insediamento a Locri-Gerace

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il Cavaliere Attilio DE LISA in Udienza Generale da Papa Francesco (Mercoledi 5 Novembre 2014)

Notizie e thread social correlati

Vaticano, Emmanuel Macron ricevuto da Papa Leone XIVIl presidente francese ha visitato il Vaticano per il suo primo incontro con Papa Leone XIV.

Arrampicata sportiva, il presidente FASI Battistella ricevuto da Papa Leone XIVIl presidente della Federazione di arrampicata sportiva ha incontrato il Papa durante un'udienza in Vaticano, insieme ai rappresentanti dello sport...

Temi più discussi: S. E. Mons. Cesare Di Pietro eletto Vescovo di Locri-Gerace; Nuovo vescovo per la diocesi di Locri-Gerace: è monsignor Cesare Di Pietro; Messina saluta monsignor Cesare Di Pietro: sarà il nuovo vescovo di Locri; MONS. CESARE DI PIETRO NOMINATO VESCOVO DI LOCRI-GERACE.

La Diocesi di Locri-Gerace accoglie il nuovo vescovo monsignor Cesare Di Pietro calabriadirettanews.com/2026/05/23/la-… via @CDNewsCalabria x.com

Monsignor Cesare Di Pietro ricevuto da Papa Leone XIV: il 25 luglio l’insediamento a Locri-GeraceL’insediamento di Mons. Di Pietro alla guida della Diocesi di Locri-Gerace dovrebbe avvenire il prossimo 25 luglio ... gazzettadelsud.it

Messina saluta monsignor Cesare Di Pietro: sarà il nuovo vescovo di LocriMESSINA – Un figlio di questa Chiesa va a guidare un’altra comunità, ha dichiarato in un Duomo gremito l’arcivescovo di Messina monsignor Giovanni Accolla. Così ha annunciato la nomina a vescovo di ... tempostretto.it