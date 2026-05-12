Un rappresentante della regione ha espresso i propri auguri a Monsignor Michele Autuoro, in occasione della sua nomina a Arcivescovo Metropolita di Benevento. La comunicazione si riferisce a un messaggio di buon cammino pastorale rivolto ufficialmente al nuovo arcivescovo. Nessun dettaglio aggiuntivo o commento personale accompagna la frase, limitandosi a un semplice saluto formale.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Rivolgo a Sua Eccellenza Monsignor Michele Autuoro i più sinceri auguri di buon cammino pastorale per la prestigiosa nomina ad Arcivescovo Metropolita di Benevento. La comunità sannita accoglie con gioia e speranza una figura di grande esperienza ecclesiale, profonda sensibilità umana e forte vocazione missionaria”. Lo dichiara il consigliere regionale della Campania Pellegrino Mastella (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro), commentando l’imminente nomina del nuovo Arcivescovo di Benevento. “Il Sannio – prosegue il consigliere Mastella – vanta una tradizione spirituale e culturale di straordinario valore e sono certo che Monsignor Autuoro saprà guidare l’Arcidiocesi con equilibrio, attenzione verso gli ultimi e capacità di ascolto delle comunità.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Regione, Pellegrino Mastella: “Auguri di buon cammino pastorale a Sua Eccellenza Monsignor Michele Autuoro”

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