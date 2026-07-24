Canottaggio | l’Italia porta altre quattro barche in finale ai Mondiali Under 23 di Duisburg

Durante la seconda giornata dei Mondiali under 23 di canottaggio a Duisburg, l’Italia ha qualificato altre quattro barche per le finali. La competizione, che si svolge fino a domenica, vede la squadra italiana ottenere buoni risultati nelle diverse categorie. I risultati arrivano dopo le prime gare e si aggiungono alle qualificazioni già ottenute nelle giornate precedenti. La manifestazione prosegue con le finali previste nei prossimi giorni.

La seconda giornata di gare ai Mondiali under 23 di canottaggio, competizione che si disputa a Duisburg fino a domenica, continua a regalare soddisfazioni alla spedizione tricolore. L’Italia qualifica infatti altri quattro equipaggi per le finali di domani e domenica. Nel doppio maschile l’equipaggio azzurro timbra uno splendido successo. Josef Giorgio Marvucic e Marco Prati vincono la seconda serie di semifinale con 06:24.25 e volano in finale A. Nella seconda semifinale del singolo maschile Marco Selva termina secondo alle spalle del portoghese Diogo Goncalves con 06:57.62 e stacca il pass per la finale A. Luca Borgonovo, 07:05.98, si aggiudica in maniera netta la seconda semifinale del singolo maschile pesi leggeri e accede alla finale A. 🔗 Leggi su Oasport.it

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