Una petizione con oltre 90.000 firme chiede di rigiocare la finale dei Mondiali. Nel frattempo, un politico ha commentato che le critiche rivolte alla squadra sono legate alla sua popolarità. Dopo la sconfitta, alcuni tifosi hanno espresso insoddisfazione, mentre altri hanno fatto i complimenti agli avversari. La richiesta di rigiocare la partita è diventata un tema di discussione nel Paese.

C’è chi, dopo una finale dei Mondiali persa, si lecca le ferite. Chi fa i complimenti agli avversari. E poi c’è l’Argentina, dove più di qualcuno ha pensato che la soluzione migliore fosse. chiedere di rigiocare la partita con la Spagna. A meno di una settimana dall’1-0 con cui la Spagna si è laureata campione del mondo, una petizione pubblicata su Change.org ha già raccolto oltre 90 mila firme per convincere la Fifa ad annullare il risultato e far disputare nuovamente la finale. Motivo? L’arbitro sloveno Slavko Vin?i? avrebbe inciso sull’esito dell’incontro. Naturalmente la petizione non porta prove di errori così clamorosi da giustificare una decisione senza precedenti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Mondiali, l’Argentina non sa perdere: oltre 90mila firme alla petizione che chiede di rigiocare la finale. Intanto Milei soffia sul fuoco: “Ci criticano perché siamo attraenti”

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