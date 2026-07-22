Argentina fuori dai Mondiali e per sempre | petizione da oltre 23 milioni di firme in una sola settimana

Una petizione online contro l’Argentina, con oltre 23 milioni di firme in sette giorni, si è conclusa pochi giorni dopo la fine dei Mondiali 2026. La richiesta mira a escludere definitivamente l’Argentina dalle future competizioni mondiali. La campagna ha attirato un numero elevato di sostenitori in breve tempo, senza dettagli sui motivi specifici della protesta.

A distanza di pochi giorni dalla conclusione dei Mondiali 2026, si è chiusa anche una particolare petizione online contro l'Argentina di Messi. Che ha raccolto un numero straordinario di sottoscrizioni, in una sola settimana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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