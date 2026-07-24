Una petizione per rigiocare la finale dei Mondiali 2026 ha raccolto oltre 90.000 firme, promossa da una tifosa argentina. La richiesta si basa sulle decisioni dell’arbitro sloveno durante la partita disputata domenica scorsa. La petizione attribuisce la responsabilità di eventuali errori all’arbitro Vincic, chiedendo un nuovo incontro. La richiesta ha ottenuto un ampio sostegno sui social e tra i tifosi argentini.

L'iniziativa è stata promossa dalla tifosa argentina Gisela Sánchez, che punta il dito contro l'operato dell'arbitro sloveno Slavko Vin?i? durante la sfida disputata domenica scorsa. Secondo la promotrice, alcune decisioni arbitrali avrebbero inciso in maniera determinante sull'esito della partita. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Mondiali 2026, Argentina lancia petizione per rigiocare la finale, oltre 90mila le firme: “Colpa dell’arbitro Vincic”

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Argentina Fan Launches Petition For World Cup 2026 Final Replay

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