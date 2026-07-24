Quattro sciabolatori italiani hanno superato le qualificazioni ai Mondiali di Hong Kong e accederanno al tabellone principale. Le gare di qualificazione si sono concluse oggi, determinando gli atleti che continueranno la competizione. I mondiali inizieranno domani e si svolgeranno per sei giorni consecutivi. Le qualificazioni hanno coinvolto diversi partecipanti, con i quattro italiani che sono riusciti a passare alla fase successiva.

Ultima giornata oggi di qualificazioni per entrare nel tabellone principale dei Mondiali di Hong Kong che scattano domani con le sei giornate di fila che assegneranno le medaglie nelle varie specialità: stamattina i quattro portacolori dell’Italia nella sciabola maschile, Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri hanno staccato il pass e i sono guadagnati quindi l'accesso nel tabellone da 64 atleti. In programma c’erano anche le qualificazione del fioretto femminile, ma qui non c’era nessuna azzurra perché tutte già entrate di diritto e anche come teste di serie: Martina Batini (numero 1 al mondo), Martina Favaretto (2), Arianna Errigo (5) e Anna Cristino (6). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Mondiali Hong Kong: i quattro sciabolatori azzurri al tabellone principale, da domani via alle medaglie

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