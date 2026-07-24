Mondiali di canoa slalom | tris azzurro in finale nelle acque americane

Notizia in breve

Durante i Mondiali di canoa slalom nelle acque dell’OKC Whitewater Center, tre atleti italiani su quattro hanno raggiunto la finale. La competizione si tiene in un'area destinata a ospitare le Olimpiadi e vede i partecipanti affrontare le semifinali. Nessuno dei quattro italiani è stato eliminato prima della fase decisiva, garantendo così un’ampia rappresentanza azzurra nella finale della disciplina.