Mondiali di canoa slalom | tris azzurro in finale nelle acque americane
Durante i Mondiali di canoa slalom nelle acque dell’OKC Whitewater Center, tre atleti italiani su quattro hanno raggiunto la finale. La competizione si tiene in un'area destinata a ospitare le Olimpiadi e vede i partecipanti affrontare le semifinali. Nessuno dei quattro italiani è stato eliminato prima della fase decisiva, garantendo così un’ampia rappresentanza azzurra nella finale della disciplina.
Sull’OKC Whitewater Center, futuro teatro olimpico, 3 atleti italiani su 4 superano lo scoglio delle semifinali mondiali ed accedono alla finale dei Mondiali di canoa. Nel tabellone femminile la gara promuove Marta Bertoncelli che entra tra le 12 atlete che si contenderanno le medaglie. L’azzurra completa il percorso con il crono di 100.64, chiudendo in 4a posizione a 2.61 dalla vetta. Il miglior riferimento cronometrico porta la firma di Monica Doria: l’andorrana vince la semifinale in 98.03 e stacca la slovacca Zuzana Pankova, 2a in 99.89, e la padrona di casa Evy Leibfarth, 3a in 100.63. Si qualifica con un percorso netto anche Marjorie Delassus, 5a in 101. 🔗 Leggi su Sportface.it
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