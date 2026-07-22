Quattro atleti italiani del C1 hanno passato le batterie della canadese individuale ai Mondiali di canoa slalom a Oklahoma City. Sulle acque dell’OKC Whitewater Center, tutti i partecipanti italiani sono arrivati in semifinale. L’impianto, che ospiterà le gare olimpiche di Los Angeles 2028, ha visto i quattro italiani qualificarsi senza errori o esclusioni. Nessun altro paese ha ottenuto lo stesso risultato in questa fase.

L’Italia fa percorso netto nelle batterie della canadese individuale ai Mondiali 2026 di canoa slalom, in corso a Oklahoma City. Sulle acque dell’OKC Whitewater Center, impianto destinato a ospitare le fare olimpiche di Los Angeles 2028, tutti e quattro gli azzurri impegnati hanno superato il turno. Flavio Micosi, Raffaello Ivaldi, Marta Bertoncelli ed Elena Borghi torneranno in gara venerdì per le semifinali del C1. Nel C1 maschile il miglior tempo delle qualificazioni è stato realizzato dal francese Nicolas Gestin, primo in 84.01. Alle sue spalle il ceco Lukas Kratochvil, secondo in 84.60, e lo slovacco Marko Mirgodosky, terzo con il crono di 84. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Sportface.it - Mondiali di canoa slalom, poker azzurro nel C1: quattro italiani conquistano la semifinale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Canoa slalom, quattro azzurri in semifinale nel C1 ai MondialiQuattro canoisti italiani si sono qualificati per la semifinale nel C1 ai Mondiali di canoa slalom a Oklahoma City.

Canoa slalom, due medaglie per l’Italia nel C1 a squadre ai Mondiali J/U23Due medaglie per l’Italia nel C1 a squadre ai Mondiali Junior e Under 23 di canoa slalom a Cracovia.

Temi più discussi: Mondiali di canoa slalom 2026: programma, convocati dell'Italia, orari e dove vedere le gare in diretta tv e streaming; Calendario Mondiali canoa slalom 2026: orari, tv, programma, streaming; Nazionale pronta per i Mondiali di Oklahoma City: il sestetto azzurro in gara sul canale olimpico; Mondiali canoa slalom e kayak cross a Oklahoma city.

Calendario Mondiali canoa slalom 2026: orari, tv, programma, streaming - x.com

Mondiali di canoa slalom, poker azzurro nel C1: quattro italiani conquistano la semifinaleL’Italia fa percorso netto nelle batterie della canadese individuale ai Mondiali 2026 di canoa slalom, in corso a Oklahoma City. Sulle acque dell’OKC Whitewater Center, impianto destinato a ospitare ... sportface.it

Calendario Mondiali canoa slalom 2026: orari, tv, programma, streamingTutto pronto ad Oklahoma City, negli Stati Uniti, per i Mondiali 2026 di canoa slalom e kayak cross: le gare inizieranno lunedì 20 luglio con il kayak ... oasport.it