La finale maschile di canoa slalom ai Mondiali 2026 è iniziata con l’atleta italiano Micozzi. Nella sua prima manche, ha mostrato segni di rigidità e difficoltà, soprattutto nella prima metà. Tuttavia, nel finale ha migliorato la fluidità, riuscendo a completare il percorso senza errori. La sua prova viene trasmessa in diretta, mentre gli altri concorrenti sono ancora in attesa di partire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.07 Nessun errore per l’azzurro! Micozzi è sembrato un po’ rigido ed in difficoltà nella prima parte, per poi andare più sciolto nel finale. L’azzurro chiude con il tempo di 91.36?. 21.06 Parte per primo l’azzurro Micozzi, forza Flavio! FINALE C1 MASCHILE 21.04 Questo l’ordine di partenza della finale maschile: MICOZZI Flavio ITA TRAVE Miquel ESP SENECHAULT Yohann FRA GESTIN Nicolas FRA SAVSEK Benjamin SLO KRATOCHVIL Lukas CZE IVALDI Raffaello??? TUCHSCHERER Lennard GER TASIADIS Sideris GER BURGESS Adam GBR MIRGORODSKY Marko SVK WESTLEY Ryan GBR 21.01 Mancano solo 5 minuti all’inizio della finale del C1 maschile! 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Canoa slalom, Mondiali 2026 in DIRETTA: comincia la finale maschile! Il primo a partire l’azzurro Micozzi

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ICF Canoe Slalom World Championships open in Oklahoma City with athletes from 50 countries

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