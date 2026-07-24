Mondiali di canoa slalom Giovanni De Gennaro conquista il bronzo nel K1
Durante i Mondiali di canoa slalom a Oklahoma City, Giovanni De Gennaro ha ottenuto la medaglia di bronzo nel K1, con una discesa senza penalità. Ha concluso la gara in terza posizione. Il ceco Jakub Krejci ha vinto l’oro, mentre Xabier Ferrazzi si è fermato in semifinale.
Il campione olimpico chiude terzo a Oklahoma City con una discesa senza penalità. Oro al ceco Jakub Krejci, mentre Xabier Ferrazzi si ferma in semifinale. Giovanni De Gennaro conquista la medaglia di bronzo nel K1 maschile ai Mondiali di canoa slalom in corso a Oklahoma City, negli Stati Uniti. Nel canale destinato a ospitare tra due anni le prove olimpiche di Los Angeles 2028, l’atleta del Centro Sportivo Carabinieri ha chiuso al terzo posto una finale rimasta incerta fino all’ultima porta. Per il campione olimpico di Parigi 2024 si tratta del secondo podio individuale in carriera ai Campionati Mondiali, dopo la medaglia d’argento conquistata nel 2022 ad Augsburg. 🔗 Leggi su Sportface.it
Segui gli aggiornamenti su Mondiali.
Notizie e thread social correlati
De Gennaro conquista il bronzo nel K1 ai Mondiali di canoa slalom.Giovanni De Gennaro ha ottenuto una medaglia di bronzo nel K1 maschile ai Mondiali di canoa slalom in corso a Oklahoma City.
Mondiali di canoa slalom, De Gennaro conquista la finale del K1: amaro epilogo per FerrazziUn canoista italiano si è qualificato per la finale del K1 maschile ai Mondiali di canoa slalom in Oklahoma City, dopo aver concluso la semifinale...
Temi più discussi: Mondiali di canoa slalom 2026: programma, convocati dell'Italia, orari e dove vedere le gare in diretta tv e streaming; Calendario Mondiali canoa slalom 2026: orari, tv, programma, streaming; Nazionale pronta per i Mondiali di Oklahoma City: il sestetto azzurro in gara sul canale olimpico; Mondiali canoa slalom e kayak cross a Oklahoma city.
GIOVANNI DE GENNARO SEI UN ORGOGLIO L'oro olimpico di Parigi 2024, grazie a una prestazione regolare e senza commettere gravi errori, ha chiuso al 3° posto in 85.27 nel K1 maschile I Mondiali di canoa slalom si stanno svolgendo a Okla x.com
Prima medaglia per la spedizione Azzurra dai Mondiali di Canoa Slalom in pieno svolgimento ad Oklahoma City, New York. E a regalarcela non poteva non essere il nostro Giovanni De Gennaro che nel K1 maschile conquista una combattuta medaglia di bro facebook
Mondiali canoa slalom 2026 oggi: orari 24 luglio, tv, programma, streaming, italiani in garaI Mondiali di Oklahoma City entrano sempre più nel vivo e l'Italia, dopo lo splendido bronzo conquistato da De Gennaro, vuole continuare a recitare un ... oasport.it
Giovanni De Gennaro certezza nei grandi eventi: bronzo ai Mondiali di canoa slalom!Arriva la prima medaglia azzurra ai Mondiali senior 2026 di canoa slalom: ad Oklahoma City, negli Stati Uniti, sull'OKC Whitewater Center, il canale che ... oasport.it