Un canoista italiano si è qualificato per la finale del K1 maschile ai Mondiali di canoa slalom in Oklahoma City, dopo aver concluso la semifinale con il quinto tempo complessivo. La gara si è svolta senza intoppi per lui, che ha superato con successo il turno precedente. Un altro atleta della stessa squadra non è riuscito a passare la semifinale, chiudendo senza accesso alla fase finale. La finale si terrà nelle prossime ore.

Giovanni Di Gennaro centra l’accesso alla finale del K1 maschile ai Mondiali di canoa slalom di Oklahoma City. L’azzurro ha superato brillantemente la semifinale, chiudendo con il quinto tempo complessivo e confermandosi tra i protagonisti della specialità. Giornata decisamente più difficile, invece, per Xabier Ferrazzi, eliminato dopo un grave errore commesso nella parte conclusiva del percorso. Dopo il nono posto ottenuto nelle batterie, De Gennaro ha affrontato la semifinale con grande determinazione. Il campione azzurro ha concluso la propria discesa in 86.76 secondi, includendo due secondi di penalità, conquistando comunque il quinto posto e il pass per l’atto decisivo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Mondiali di canoa slalom, De Gennaro conquista la finale del K1: amaro epilogo per Ferrazzi

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