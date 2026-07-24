de gennaro conquista il bronzo nel k1 ai mondiali di canoa slalom

Giovanni De Gennaro ha ottenuto una medaglia di bronzo nel K1 maschile ai Mondiali di canoa slalom in corso a Oklahoma City. La competizione si sta svolgendo negli Stati Uniti.

Giovanni De Gennaro Brilla ai Mondiali di Canoa Slalom. OKLAHOMA CITY (STATI UNITI) – Giovanni De Gennaro ha conquistato una medaglia di bronzo nel K1 maschile durante i Mondiali di canoa slalom, attualmente in corso a Oklahoma City. Questo evento rappresenta un’importante tappa nel cammino verso le prove olimpiche di Los Angeles 2028, che si svolgeranno nel medesimo canale. L’atleta del Centro Sportivo Carabinieri ha ottenuto il terzo posto in una finale caratterizzata da un alto livello di competitività e incertezza fino all’ultima porta. De Gennaro, originario di Brescia e classe 1992, ha fermato il cronometro a 85?27, realizzando una performance impeccabile senza penalità. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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