Mondiali canoa slalom 2026 oggi | orari giovedì 23 luglio tv programma streaming italiani in gara
Oggi a Oklahoma City, Stati Uniti, si svolgono i Mondiali senior 2026 di canoa slalom e kayak cross. La giornata è dedicata interamente al K1, con semifinali e finali sia maschili che femminili. Sono previsti anche trasmissioni in diretta televisiva e streaming, con partecipanti italiani in gara.
Ad Oklahoma City, negli Stati Uniti, sede dei Mondiali senior 2026 di canoa slalom e kayak cross, si assegneranno i primi titoli nelle specialità olimpiche: giornata riservata interamente al K1, con semifinali e finali maschili e femminili. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CANOA SLALOM DALLE 17.06 In casa Italia saranno impegnati quest’oggi nel K1 maschile il campione olimpico Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi: il primo, nono in batteria, partirà in semifinale alle 18.53, mentre il secondo, terzo nel primo turno, scatterà alle ore 19.05. I migliori 12 accederanno alla finale delle 21.45. La diretta tv delle finali sarà disponibile su Rai... 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Mondiali.
2026 ICF Canoe-Kayak Slalom World Ranking Competition - Solkan Slovenia / 1. Run
Notizie e thread social correlati
Mondiali canoa slalom 2026 oggi: orari 23 luglio, tv, programma, streaming, italiani in garaA Oklahoma City si svolgono oggi le gare dei Mondiali di canoa slalom e kayak cross, con le semifinali e le finali del K1 maschile e femminile.
Atletica oggi in tv, Europei U18 2026: orari giovedì 16 luglio, programma, streaming, italiani in garaOggi allo stadio Guidobaldi di Rieti si svolge la prima giornata degli Europei U18 di atletica.
Temi più discussi: Mondiali di canoa slalom 2026: programma, convocati dell'Italia, orari e dove vedere le gare in diretta tv e streaming; Calendario Mondiali canoa slalom 2026: orari, tv, programma, streaming; Mondiali canoa slalom e kayak cross a Oklahoma city; Mondiali canoa slalom 2026, Oklahoma City: oro a Clarke e Fox, De Gennaro in top 10 nel kayak cross.
Mondiali canoa slalom 2026 oggi: orari giovedì 23 luglio, tv, programma, streaming, italiani in garaAd Oklahoma City, negli Stati Uniti, sede dei Mondiali senior 2026 di canoa slalom e kayak cross, si assegneranno i primi titoli nelle specialità ... oasport.it
Da lunedì 20 a sabato 25 luglio Oklahoma City ospita i Mondiali senior 2026 di canoa slalom e kayak cross. Le gare si svolgeranno all’OKC Whitewater Center, impianto che sarà utilizzato anche per le prove olimpiche di Los Angeles 2028, con 256 atleti al via facebook
Calendario Mondiali canoa slalom 2026: orari, tv, programma, streaming - x.com
LIVE Canoa slalom, Mondiali 2026 in DIRETTA: Ferrazzi e De Gennaro a caccia della finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della quarta giornata dei ... oasport.it