Mondiali canoa slalom 2026 oggi | orari giovedì 23 luglio tv programma streaming italiani in gara

Oggi a Oklahoma City, Stati Uniti, si svolgono i Mondiali senior 2026 di canoa slalom e kayak cross. La giornata è dedicata interamente al K1, con semifinali e finali sia maschili che femminili. Sono previsti anche trasmissioni in diretta televisiva e streaming, con partecipanti italiani in gara.

Ad Oklahoma City, negli Stati Uniti, sede dei Mondiali senior 2026 di canoa slalom e kayak cross, si assegneranno i primi titoli nelle specialità olimpiche: giornata riservata interamente al K1, con semifinali e finali maschili e femminili. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CANOA SLALOM DALLE 17.06 In casa Italia saranno impegnati quest’oggi nel K1 maschile il campione olimpico Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi: il primo, nono in batteria, partirà in semifinale alle 18.53, mentre il secondo, terzo nel primo turno, scatterà alle ore 19.05. I migliori 12 accederanno alla finale delle 21.45. La diretta tv delle finali sarà disponibile su Rai... 🔗 Leggi su Oasport.it

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2026 ICF Canoe-Kayak Slalom World Ranking Competition - Solkan Slovenia / 1. Run

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