mondiali a oklahoma city de gennaro ottiene il bronzo nello slalom k1

Giovanni De Gennaro ha conquistato la medaglia di bronzo nello slalom K1 ai Mondiali di canoa in corso a Oklahoma City. La gara si è svolta sul bacino che nel 2028 ospiterà anche le Olimpiadi. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti, con De Gennaro che ha concluso la prova con il terzo miglior tempo. La premiazione si è tenuta nel corso della giornata.

Grande medaglia di bronzo per Giovanni De Gennaro ai Mondiali di canoa slalom in corso a Oklahoma City, nel bacino che ospiterà anche i Giochi del 2028. L'olimpionico in carica del K1 slalom, 34 anni, di Roncadelle, ha chiuso al terzo posto dietro al ceco Krejci (oro) e al polacco Pasiut (argento). Si tratta del secondo podio di sempre ai Mondiali per De Gennaro, che aveva già in bacheca un argento. Il Mondiale del bresciano non è ancora finito: sarà impegnato anche nel kayak cross. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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