Due atleti italiani si sono qualificati per la semifinale nel K1 ai Mondiali di canoa slalom, disputati a Oklahoma City, dopo aver superato le batterie martedì. Mercoledì si svolgeranno le qualificazioni della canadese e le finali del C1 a squadre, trasmesse in diretta su Rai Sport. La canadese prenderà parte alle gare nelle stesse giornate.

Gli azzurri hanno superato martedì le batterie del kayak individuale a Oklahoma City. Mercoledì 22 luglio spazio alle qualificazioni della canadese e alle finali del C1 a squadre, in diretta su Rai Sport. L’Italia può sorridere dopo la seconda giornata dei Campionati del Mondo di canoa slalom in corso a Oklahoma City. Nelle gare disputate ieri, martedì 21 luglio, Xabier Ferrazzi e Giovanni De Gennaro hanno superato le batterie del K1, conquistando l’accesso alle semifinali in programma giovedì 23 luglio. Entrambi gli atleti del Centro Sportivo Carabinieri hanno offerto una prova convincente nella prima fase della competizione. Xabier Ferrazzi ha terminato le qualificazioni con il terzo miglior tempo assoluto, facendo registrare 80. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Mondiali canoa slalom, Ferrazzi e De Gennaro in semifinale nel K1: oggi in gara la canadese

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