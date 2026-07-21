canoa slalom xabier ferrazzi e giovanni de gennaro accedono alle semifinali del k1 ai mondiali

A Oklahoma City, negli Stati Uniti, Xabier Ferrazzi e Giovanni De Gennaro si sono qualificati alle semifinali del K1 nel canoa slalom ai Mondiali. La competizione si svolge all’OKC Whitewater Center, il sito che tra due anni ospiterà le gare di canoa ai Giochi Olimpici. Entrambi gli atleti italiani hanno superato la fase eliminatoria e proseguiranno nella corsa per le medaglie.

Buone notizie per l’Italia da Oklahoma City, negli Stati Uniti, sull’OKC Whitewater Center, il canale che tra due anni ospiterà le gare delle Olimpiadi di Los Angeles: ai Mondiali senior 2026 di canoa slalom, nelle batterie del kayak individuale passano il turno e vanno alla semifinale che si disputerà giovedì entrambi gli azzurri impegnati, Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi. Nel K1 maschile passano il turno e vanno in semifinale entrambi gli azzurri in gara: terzo crono per Xabier Ferrazzi, in 80.27, nono tempo per Giovanni De Gennaro in 81.57. Primo posto per il ceco Jakub Krejci, in 80.02, con 0.14 di margine sul tedesco Noah Hegge, secondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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