L’arbitro della finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina sarà Slavko Vincic. La partita si svolgerà domenica 19 luglio alle 21.00 allo stadio di New York. Vincic è apparso visibilmente emozionato durante l’annuncio, scoppiano in lacrime al momento della designazione.

Slavko Vin?i? è l’arbitro designato per la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, in programma domenica 19 luglio alle 21.00 (ora italiana) allo stadio di New York. Il giudice di gara sloveno, 46 anni, è scoppiato in lacrime quando Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitrale della Fifa, ha dato l’annuncio di fronte a lui e ai suoi colleghi impegnati nella Coppa del Mondo di calcio. Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final..? Congratulations, Slavko Vin?i?!? pic.twitter.comOMLJ3oA31p — FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026 Chi è Slavko Vin?i?, l’arbitro della finale dei Mondiali 2026. Slavko Vin?i? è nato a Maribor, in Slovenia, il 25 novembre 1979. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Lapresse.it - Mondiali 2026, Slavko Vin?i? scoppia in lacrime: è lui l’arbitro della finale Spagna-Argentina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, Argentina in finale: battuta l’Inghilterra 2-1. Domenica affronterà la SpagnaL’Argentina ha vinto 2-1 contro l’Inghilterra e si è qualificata per la finale dei Mondiali 2026.

Mondiali 2026, Argentina-Spagna in finale: data, orario e dove vederla in tvLa finale dei Mondiali 2026 si svolgerà domenica 19 luglio al MetLife Stadium di New York, con calcio d’inizio alle 21 ora italiana.

Si parla di: Mondiale 2026, l'annuncio di Collina commuove Vin?i?: sarà lui l'arbitro della finale Spagna-Argentina.

Mondiale 2026, l'annuncio di Collina commuove Vin?i?: sarà lui l'arbitro della finale Spagna-ArgentinaL'emozione di Slavko Vin?i? ha conquistato il web nelle ultime ore. Nel video diffuso dalla FIFA, si vede l'arbitro sloveno commuoversi nell'istante in cui il responsabile ... ilmessaggero.it

Mondiali 2026, Slavko Vin?i? scoppia in lacrime: è lui l’arbitro della finale Spagna-ArgentinaSlavko Vin?i? è l'arbitro designato per la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, in programma domenica 19 luglio alle 21.00 (ora italiana) allo ... lapresse.it