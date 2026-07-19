L'arbitro sloveno Slavko Vincic, designato per la finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna, è stato arrestato nel 2020 per errore. La vicenda, che si è verificata quattro anni fa, è stata resa nota di recente. Vincic è stato scelto come arbitro per l'ultimo atto del torneo che si svolge in Messico, negli Stati Uniti e in Canada. La sua nomina ha suscitato attenzione a causa del suo passato legale.

Partito il conto alla rovescia per la finale della Coppa del Mondo Argentina-Spagna. Mentre si attende di scoprire chi saranno i trionfatori dei Mondiali di calcio 2026 in Messico, Usa e Canada, uno dei protagonisti dell’ultimo atto del torneo sarà l’arbitro sloveno Slavko Vincic. Le emozioni della partita sono state anticipate dalle lacrime e dagli abbracci durante designazione del direttore di gara, che ha alle spalle un arresto durante un “festino a base di sesso e droga”. Chi è l’arbitro della finale dei Mondiali 2026 Vincic è apparso visibilmente emozionato al momento della rivelazione dell’arbitro della finale dei Mondiali per mano del presidente della Commissione arbitrale, l’ex fischietto italiano Pierluigi Collina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Chi è Slavko Vincic arbitro della finale dei Mondiali 2026 Argentina-Spagna arrestato "per errore" nel 2020

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Who Is Slavko Vini Fifa Final Referee Arrested In Drugs & Prostitution Raid

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