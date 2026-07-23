Si getta dal balcone durante la perquisizione la madre di Mohamed Amin Bessioud contro i carabinieri | Uno lo tormentava – Il video

Durante una perquisizione in un appartamento a Cosenza, un ragazzo di 25 anni si è lanciato dal balcone ed è morto. La madre ha accusato i carabinieri di aver tormentato il figlio, mentre il video dell’episodio mostra l’istante del salto. La vittima, di origini tunisine e residente con la madre, non ha sopravvissuto all’impatto. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine sulla dinamica e sul comportamento durante le operazioni.

A Cosenza un ragazzo di 25 anni, Mohamed Amin Bessioud, italiano di origini tunisine, è morto lanciandosi dal balcone di casa mentre i carabinieri stavano perquisendo l’appartamento in cui viveva con la madre. Il giovane si trovava agli arresti domiciliari per droga e guida senza patente. Sua madre ha ammesso che non era la prima volta che tentava di togliersi la vita. Ma ha lanciato un’accusa precisa nei confronti dei carabinieri, colpevoli secondo lei di aver vessato il figlio nel corso delle diverse visite e controlli. Cosa è successo durante il controllo dei militari. Il Comando provinciale di Cosenza aveva disposto una verifica per accertare il rispetto della misura cautelare e controllare se il ragazzo detenesse altra sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Open.online

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