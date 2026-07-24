Durante un controllo dei carabinieri, un giovane di 25 anni si è lanciato dal balcone del terzo piano della sua casa, morendo sul colpo. La madre ha rotto il silenzio, accusando le forze dell'ordine. Il ragazzo, agli arresti domiciliari, è deceduto dopo il volo. Non sono stati forniti dettagli sulle cause che hanno portato al gesto né sulle eventuali circostanze che lo hanno preceduto.

Il 25enne, agli arresti domiciliari, è morto dopo il volo dal terzo piano. Mohamed Amin Bessioud, 25 anni, è morto dopo essersi lanciato dal balcone della sua abitazione durante un controllo dei carabinieri. La tragedia si è consumata a Cosenza, dove il giovane, italiano di origini tunisine, si trovava agli arresti domiciliari per reati legati alla droga e alla guida senza patente. Mentre gli investigatori ricostruiscono con precisione quanto accaduto, la madre del ragazzo ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti, annunciando l’intenzione di presentare una denuncia. Il controllo dei carabinieri e il tragico gesto. Secondo quanto... 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Cosenza, Mohamed Amin Bessioud si lancia dal balcone durante un controllo: la madre rompe il silenzio e accusa

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