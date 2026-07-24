Per il centenario della nascita di un artista, è stato presentato un nuovo logo che include elementi come il mare, una chitarra e una figura con le braccia aperte. Il design rappresenta simbolicamente la sua vita e la sua musica. La celebrazione prevede eventi e iniziative che richiamano la sua figura e il suo contributo artistico. L'anniversario si avvicina ai 100 anni dalla nascita, senza specificare la data esatta.

Il mare è il suo liquido amniotico. La chitarra la sua voce nel mondo. Le braccia aperte il suo inconfondibile volo verso l’infinito. Con il logo ufficiale, che ne racchiude l’essenza, viene annunciato l’inizio del viaggio verso i 100 anni dalla nascita di Domenico Modugno (9 gennaio 2028) e i 70 anni della rinascita della canzone italiana nel mondo con ‘ Nel blu, dipinto di blu ‘ ( Volare ). Un viaggio che attraverserà luoghi, musica ed emozioni di un artista che ha saputo unire tradizione e innovazione, poesia e popolarità, radici e universalità. Domenico Modugno non ha soltanto regalato al mondo canzoni immortali: ha aperto nuove strade alla musica italiana, insegnandole a volare, oltre ogni confine linguistico e geografico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Modugno, verso i 100 anni dalla nascita: nel logo del centenario, mare, chitarra e voce nel mondo

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