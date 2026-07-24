Domenico Modugno | ecco il Logo Ufficiale per le celebrazioni di Domenico Modugno 100

È stato presentato il logo ufficiale per le celebrazioni del centenario di Domenico Modugno. Il disegno include un'onda che richiama il mare, simbolo della sua musica, e una chitarra stilizzata. Tra le immagini, si vedono anche braccia aperte e un volo che rappresentano il suo stile e il suo spirito. La grafica accompagna il messaggio di festeggiamenti dedicati al cantante.

LANCIO LOGO UFFICIALE DOMENICO MODUGNO 100 ll Mare è il suo Liquido Amniotico. La Chitarra la sua Voce nel Mondo. Le Braccia Aperte il suo Inconfondibile Volo verso l’Infinito. Con questo Logo Ufficiale, che ne racchiude l’essenza, annunciamo l’inizio del Meraviglioso viaggio verso i 100 anni dalla nascita di Domenico Modugno (9 gennaio 2028) e i 70 anni della Rinascita della Canzone Italiana nel Mondo con “Nel blu, dipinto di blu” (Volare). Un viaggio che ci accompagnerà nei luoghi, nella musica e nelle emozioni di un artista che ha saputo unire tradizione e innovazione, poesia e popolarità, radici e universalità. Domenico Modugno non ha soltanto regalato al mondo canzoni immortali: ha aperto nuove strade alla musica italiana, insegnandole a volare, oltre ogni confine linguistico e geografico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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