È stato presentato un logo commemorativo per i 100 anni di Domenico Modugno. La grafica include immagini simboliche come il mare, la chitarra e le braccia aperte. La cerimonia si è svolta a Polignano a Mare, città associata al cantante. Non sono stati forniti dettagli su eventuali eventi o iniziative collegate alla celebrazione. Il logo rappresenta elementi che richiamano la sua carriera e il suo legame con il mare.

POLIGNANO A MARE – ll Mare è il suo Liquido Amniotico. La Chitarra la sua Voce nel Mondo. Le Braccia Aperte il suo Inconfondibile Volo verso l’Infinito. Con questo Logo Ufficiale, che ne racchiude l’essenza, è stato annunciato l’inizio del Meraviglioso viaggio verso i 100 anni dalla nascita di Domenico Modugno (9 gennaio 2028) e i 70 anni della Rinascita della Canzone Italiana nel Mondo con “Nel blu, dipinto di blu” (Volare). Un viaggio che ci accompagnerà nei luoghi, nella musica e nelle emozioni di un artista che ha saputo unire tradizione e innovazione, poesia e popolarità, radici e universalità. Domenico Modugno non ha soltanto regalato al mondo canzoni immortali: ha aperto nuove strade alla musica italiana, insegnandole a volare, oltre ogni confine linguistico e geografico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Domenico Modugno, ecco il logo per celebrare i suoi 100 anni

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