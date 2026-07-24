Luka Modri? è stato un elemento chiave nel Milan durante la scorsa stagione, nonostante il calo di rendimento della squadra dopo la sconfitta contro la Lazio. Il calciatore croato ha mantenuto un alto livello di prestazioni, dimostrando che l'età non ha inciso sulla sua partecipazione. Il presidente del club ha definito la sua presenza come un passo importante nel progetto di rafforzamento della squadra. La sua continuità viene considerata un segnale positivo per il futuro.

Luka Modri? è stato tra i calciatori più importanti della scorsa stagione del Milan: nonostante il calo delle prestazioni della squadra a partire dalla sconfitta contro la Lazio, il croato ha giocato al massimo per tutta la stagione, dimostrando che la sua età è solo un mero numero. La mancata qualificazione in Champions League e gli addii di Allegri e Tare, sembravano poter mettere una pietra tombale sul rinnovo con i rossoneri e invece Modri? ha sposato il nuovo progetto del Diavolo con Gerry Cardinale sempre più presente e la panchina data in mano a Ruben Amorim. Nella giornata di ieri è arrivato anche il comunicato ufficiale del rinnovo dell'ex regista del Real Madrid. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Modri? ancora Milan! Cardinale entusiasta: "Passo importante del progetto". Un segnale fondamentale

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