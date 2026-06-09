L'allenatore attuale ha rifiutato ogni proposta e attende notizie dal club. L'ex dirigente di un'altra squadra è in attesa di un segnale ufficiale per un possibile incarico. La proprietà non ha ancora preso decisioni definitive. Il club milanese, alla data del 9 giugno, non ha un allenatore, direttore tecnico, direttore sportivo né amministratore delegato.

Il Milan è al 9 giugno senza allenatore, senza direttore tecnico, senza direttore sportivo e senza amministratore delegato. Eppure in via Aldo Rossi l’agitazione è inferiore a quella che si respira sugli spalti e sui social. Gerry Cardinale vuole prendersi tutto il tempo necessario per riorganizzare l’area tecnica, azzerata dopo la mancata qualificazione in Champions League, e non ha alcuna intenzione di affrettare decisioni che stavolta non possono permettersi errori. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i nomi in cima alla lista restano gli stessi da giorni: Oliver Glasner in panchina e Ralf Rangnick come direttore tecnico. Entrambi aspettano. Glasner mette da parte il Feyenoord: vuole solo il Milan. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Glasner rifiuta tutto e aspetta solo il Milan: Rangnick in attesa dello stesso segnale, Cardinale non ha ancora deciso

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