Il Milan sta valutando l'acquisto di Oliver Glasner come possibile allenatore. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, il proprietario del club avrebbe fatto una promessa che potrebbe influenzare la decisione. Questa promessa sarebbe considerata un elemento chiave nel progetto di rafforzamento della squadra. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né dettagli contrattuali resi noti. La trattativa resta in fase di definizione, con possibili sviluppi nelle prossime settimane.

Settimana decisiva per il futuro del Milan (qui le notizie): la decisione finale resta nelle mani di Gerry Cardinale che dovrà scegliere il nuovo organigramma rossonero e anche il nuovo allenatore. Tra le ipotesi più calde resta Oliver Glasner allenatore che ha chiuso la stagione vincendo la Conference League con il Crystal Palace. C'è un passaggio molto interessante che riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: Glasner è consapevole che ci vorrà tempo per il nuovo progetto e che avrà bisogno di sostegno. Secondo la rosea, Cardinale ha la volontà netta di supportare l’allenatore che sceglierà, anche perché dalla primavera 2024 il Milan ha cambiato quattro volte guida tecnica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Glasner vicino al Milan? La promessa di Cardinale fondamentale per il progetto rossonero

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